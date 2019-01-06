Москва, 6 января, 2019, 23:54 — ИА Регнум. В Храме Христа Спасителя в Москве проходит торжественное Рождественское богослужение. Служба началась в 23:00 по московскому времени. В главном православном храме России собрались тысячи верующих.

Алексей Колчин ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Торжественное богослужение возглавляет Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Перед богослужением Патриарх Кирилл обратился к служителям церкви и прихожанам с рождественским посланием, в котором поздравил с грядущим праздником.

Рождественские службы также начались в 493 храмах и 15 монастырях Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, православные во всем мире сегодня готовятся встретить один из главных праздников — Рождество. В этот день родился Иисус Христос.

Стоит отметить, что в 2019 году рождественское богослужение носит особый характер, так как сочельник Рождества Христова выпал на воскресный день. Из-за этого вечерня, которая обычно совершается утром и объединяется с литургией, будет совершаться после утренней литургии.

Сегодня Рождество отмечают Русская, Грузинская, Сербская, Иерусалимская и Польская православные церкви.