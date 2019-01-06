Вашингтон, 6 января, 2019, 23:32 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что американские военнослужащие не уйдут с северо-востока Сирийской Арабской Республики до тех пор, пока власти Турции не дадут гарантий того, что они прекратят преследовать курдов на этой территории. Также Болтон потребовал от Анкары не начинать каких-либо боевых действий в Сирии без согласования планов с Вашингтоном. Об этом сегодня, 6 января, сообщает Blomberg.

Gage Skidmore Джон Болтон

Болтон прямо сказал, что вывод американских войск из Сирии не укладывается в какой-то установленный произвольный отрезок времени, к концу которого военнослужащие США должны покинуть территорию этой страны.

График вывода американских войск зависит исключительно от политических решений, которые США должны выполнить, пояснил советник Трампа.

В частности, Болтон потребовал, чтобы действия турецких войск в Сирии не подвергали опасности не только американские войска, но и союзников Вашингтона в Сирии, прежде всего — курдов.

Все турецкие военные действия в Сирии должны быть согласованы и скоординированы с Вашингтоном, подчеркнул Болтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что отдал приказ о выводе американских войск из Сирии. Это сразу привело к отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса, который выразил несогласие с этим решением президента.

После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия готовится провести военную операцию на севере Сирии, направленную против американских союзников в регионе — курдов, которых Анкара считает террористами.