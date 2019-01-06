Нальчик, 6 января, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Горные спасатели отправились на помощь группе лыжников, которая сбилась с маршрута на Эльбрусе. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Шат-гора (Эльбрус). 1884

В 19:55 по московскому времени спасателям поступила информация о том, что на горе Эльбрус на высоте 3500 метров над уровнем моря, в районе Гара-Баши группа лыжников сбилась с маршрута.

Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС России приступил к поискам пропавших. В операции задействованы девять спасателей.