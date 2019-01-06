Кисловодск, Ставропольский край, 6 января, 2019, 22:44 — ИА Регнум. Порядка 5 тыс. человек в Кисловодске в регионе Кавказских Минеральных вод остались без теплоснабжения из-за аварии на теплотрассе. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ставропольскому краю.

Пьер Эдуар Фрер. Холодный день. 1858

Прорыв теплотрассы и водовода горячего водоснабжения произошел в районе дома №73 на улице Марцинкевича. В 19:40 по московскому времени аварийно-восстановительные бригады приступили к ремонтным работам на тепломагистрали диаметром 219 миллиметров. На время ремонтных работ подача тепла по теплотрассе и подача горячей воды были полностью отключены.

В итоге отопление и горячее водоснабжение отсутствует в 30 многоквартирных жилых домах. Под отключение попали 4914 человек.

Планируется, что вскоре восстановительные работы будут завершены.