«Реал» в очередной раз потерпел фиаско в матче с аутсайдером чемпионата
Мадрид, 6 января, 2019, 22:20 — ИА Регнум. 6 января между коллективами «Реал» (Мадрид) и «Реал Сосьедад» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 18-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось поражением «королевского клуба».
Первый мяч в дебюте матча ударом с пенальти забил бразильский форвард Виллиан Жозе — 0:1. На 83-й минуте Рубен Пардо удвоил преимущество гостей, замкнув передачу Жозе — 0:2.
Статистика матча («Реал"/"Реал Сосьедад»)
Удары 21/8
Удары в створ ворот 7/3
Процент владения мячом 52%/48%
Нарушения правил 10/12
Поданные угловые 9/4
«Реал» (Мадрид) с 30-ю очками остался на 5-й позиции. «Реал Сосьедад» набрал 22 очка и поднялся на 13-е место.
Стартовые составы команд на матч:
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Кроос, Модрич, Каземиро, Васкес, Жуниор, Бензема.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Морено, Элустондо, Льоренте, Муньос, Илльяраменди, Мерино, Сурутуса, Янузай, Оярасабаль, Жозе.
Бригада арбитров: Хосе Мунуэра Монтеро.
Желтые карточки: Жозе — 36, Васкес — 40, Марсело — 52, Модрич — 75, Иско — 88.
Красные карточки: Васкес — 61.
Голы: Жозе (пен) 3 — 0:1, Пардо 83 — 0:2.