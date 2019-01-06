Джакарта, 6 января, 2019, 21:16 — ИА Регнум. У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сегодня, 6 января, сообщает Геологическая служба США (USGS).

UCL Mathematical & Physical Sciences Землетрясение в Индонезии

По данным USGS, землетрясение произошло недалеко от индонезийского острова Хальмахера. Подземные толчки были зафиксированы в 20:27 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился в 151 километре от города Тобело в провинции Северное Малуку. Очаг подземных толчков находился на глубине 60,6 километра.

Информация о жертвах и разрушениях пока не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, Индонезия расположена на архипелаге Больших Зондских островов. Этот архипелаг является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца — мощного тектонического разлома. Землетрясения в Индонезии довольно частое явление.