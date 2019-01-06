Санкт-Петербург, 6 января, 2019, 23:05 — ИА Регнум. В Петербурге продолжаются новогодние и рождественские торжества. После встречи Нового года, которая состоялась на Дворцовой площади, центрами притяжения горожан, жителей Ленобласти и туристов из России и зарубежных стран стали ярмарки и новые креативные пространства.

Дарья Драй ИА REGNUM Елочные украшения

Дарья Драй ИА REGNUM Креативное пространство «Порт Севкабель»

Самая главная Рождественская ярмарка проводится в Петербурге уже в тринадцатый раз, начиная с 2006 года. Она расположилась на Пионерской площади, у ТЮЗа. Ярмарка открылась еще 22 декабря и будет работать по 7 января включительно. Как ожидается, за эти дни ее посетит около миллиона гостей.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка на Пионерской площади

В рамках ярмарки организована культурно-развлекательная программа, мастер-классы, конкурсы, залит ледовый каток под открытым небом. Здесь же проходят благотворительные акции для пожилых людей, детей-инвалидов и детей-сирот.

Дарья Драй ИА REGNUM Рождественская ярмарка на Пионерской площади

Дарья Драй ИА REGNUM Елочные украшения

Как отмечали в Смольном, в этом году в ярмарке участвуют 14 стран и 15 российских регионов. На Пионерской площади можно отведать блюда национальной кухни Израиля, Чехии, Германии, Литвы, Кубы и других стран, купить оригинальные подарки и угощения к праздничному столу.

Дарья Драй ИА REGNUM Клюква

Дарья Драй ИА REGNUM Чучхела

Дарья Драй ИА REGNUM Вяленая рыбая

Открыт для гостей «Севкабель Порт» — одно из новых креативных пространств на карте Петербурга. Здесь, на Кожевенной линии Васильевского острова, работает открытый каток площадью 1000 кв. метров с видом на Финский залив, скейтпарк, организованы выставки и другие развлечения. Есть место и праздничной торговле.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодняя ярмарка «Порт Севкабель»

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на мост ЗСД

Дарья Драй ИА REGNUM Горячий глинтвейн

Дарья Драй ИА REGNUM Ели

Дарья Драй ИА REGNUM Перерыв

Самый большой ажиотаж в эти дни вызвала «Новая Голландия», отмечает корреспондент ИА REGNUM. Чтобы попасть на этот остров в центре Петербурга, люди выстроились в очереди.

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вход в «Новую Голландию»

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь на вход в «Новую Голландию»

Здесь, помимо традиционного катка, работает новогодний базар, где можно и подарки купить, и подкрепиться разнообразными блюдами, и согреться глинтвейном. В «Новой Голландии» проходят выступления оркестров, интерактивные спектакли, открыты творческие мастерские, организованы мастер-классы для детей и взрослых.

Дарья Драй ИА REGNUM Каток на «Новой Голландии»

Дарья Драй ИА REGNUM Каток на «Новой Голландии»

Дарья Драй ИА REGNUM Каток на «Новой Голландии»

Дарья Драй ИА REGNUM Горка на «Новой Голландии»

Дарья Драй ИА REGNUM «Новая Голландия»

А в благотворительном киоске работает «Новогодняя почта», где каждый сможет оставить подарок для людей, находящихся в сложных жизненных ситуациях. Подарки адресатам доставят волонтёры.