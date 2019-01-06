Людиново, Калужская область, 6 января, 2019, 20:09 — ИА Регнум. II фестиваль рождественских блюд «Самобранка» открылся сегодня, 6 января, в Рождественский сочельник в районном Доме культуры калужского города Людиново. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы, фестиваль «Самобранка» проводится по пяти номинациям: рождественский холодный стол, рождественское блюдо из птиц, рождественский выпечка, сладкий домик и сладости Рождества.

Rdk-lyd.kalug.muzkult.ru На фестивале рождественских блюд «Самобранка»

Жюри тщательно оценивает вкус блюд, их внешний вид, технологию и качество приготовления, а также сложность исполнения и оформление. Особое внимание — умению конкурсантов представить свою работу. Горожан и гостей Людинова встретили чайная дегустация, рождественские колядки «Пришла Коляда — отворяй ворота» и мастер-класс «Головные уборы и платки». Кроме того, на фестивале всем желающим предложено научиться красиво завязывать шарфики, платочки, палантины. Здесь также можно получить рекомендации, где купить интересный и качественный платок и даже как сделать стильный аксессуар (сумку, браслет или бусы).

Напомним, рождественский фестиваль «Самобранка» в городе Людиново решили отметить в клубе «Шанс» при местном ДК — его участницы собрались, чтобы по старой русской традиции накрыть праздничный стол и блеснуть своими талантами. Кулинарную тему разбавили песни в исполнении народного ансамбля «Черновцы». Коллектив, который не первый год существует при местном Казанском соборе, хорошо знаком местным жителям, а его творчество неизменно вызывает теплый отклик.