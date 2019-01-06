Белград, 6 января, 2019, 20:04 — ИА Регнум. Двух граждан России спасла из снежного заноса на горном перевале Горная служба спасения (ГСС) Сербии. Об этом 6 января сообщает пресс-служба ГСС.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Метель

Сигнал с просьбой о помощи спасатели получили около двух часов ночи. Он поступи из консульства Российской Федерации. Супруги из России попытались проехать с помощью навигатора из Сербии через горный массив Голия в Черногорию. Навигатор GPS завёл супругов на второстепенные дороги, где автомобиль застрял в снежных заносах.

Полиция сербского города Иваница связалась с гражданами России и выяснила в ходе разговора, что топлива у супругов достаточно, чтобы прогревать автомобиль и дождаься помощи.

Получив координаты российских туристов, полицейские сумели найти супругов, освободить их из снежного плена и эвакуировать в Иваницу.

Стоит отметить, что в Сербии уже несколько дней продолжаются сильные снегопады. Снежные заносы становятся серьёзной проблемой для автомобильного движения даже в крупных городах, в частности, в столице Сербии Белграде.

В связи с этис ГСС Сербии предупреждает перед путешествием, особенно в горные районы, убедиться в проходимости автодорог, иначе поездка может закончится трагически, ведь температура воздуха в горах нередко опускается ниже десяти грудусов, а высота снежного покрова достигает одного метра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о авариях на на воздушных линиях электропередачив Волгоградской области, где из-за сильного снегопада и ветра без света остались около 12 тысяч человек. Авария была ликвидирована энергетиками Межрегиональной распределительной сетевой компании (МРСК) Юга