Лондон, 6 января, 2019, 18:52 — ИА Регнум. 6 января между коллективами «Манчестер Сити» и «Ротерхэм» на стадионе «Этихад» был разыгран матч 3-го раунда Кубка Англии сезона 2018/19. Противостояние завершилось крупной победой «горожан».

RonnyK «Манчестер Сити»

Первый мяч в дебюте матча забил лидер национальной сборной Англии Рахим Стерлинг после передачи Кевина де Брёйне — 1:0. Через 31 минуту Филип Фоден удвоил преимущество — 2:0. В конце тайма Семи Аджайи отличился автоголом — 3:0. В начале второй половины Габриэль Жезус довел счет до разгромного — 4:0. Голевой передачей отличился Стерлинг. В конце матча Рияд Марез, Николас Отаменди и Лерой Сане установили окончательные показатели на табло — 7:0.

Статистика матча («МС"/"Ротехэм»)

Удары 23/6

Удары в створ ворот 9/0

Процент владения мячом 70%/30%

Нарушения правил 12/4

Поданные угловые 8/1

Стартовые составы команд на матч:

«МС»: Мораеш, Уокер, Стоунс, Отаменди, Гюндоган, де Брёйне, Марез, Фоден, Зинченко, Стерлинг, Жезус.

«Ротерхэм»: Родак, Винер, Матток, Аджайи, Робертсон, Ваулкс, Форде, Тейлор, Уилльямс, Уилес, Смит.

Главный арбитр матча: Давид Кут.

Желтые карточки: Уилес — 24, Стерлинг — 35.

Голы: Стерлинг 12 — 1:0, Фоден 43 — 2:0, Аджайи (авг) 45 — 3:0, 53 — 4:0, Марез 73 — 5:0, Отаменди 78 — 6:0, Сане 85 — 7:0.