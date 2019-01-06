Великий Новгород, 6 января, 2019, 18:41 — ИА Регнум. В структуру органов исполнительной власти Новгородской области внесены изменения. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, соответствующий указ губернатора области Андрея Никитина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, с 1 апреля 2019 года в правительстве региона появится новое министерство — строительства, архитектуры и территориального развития. В настоящее время вопросы строительства курирует министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области, которое будет переименовано в министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области. Кроме того, новые функции будут возложены на министерство транспорта и дорожного хозяйства региона — оно будет также заниматься вопросами цифрового развития и будет называться, соответственно, министерством транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерства в правительстве Новгородской области были образованы в 2017 году, сейчас их 13. Также в структуре органов исполнительной власти региона пять комитетов и три инспекции.