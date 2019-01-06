Подземные толчки магнитудой 5,7 зафиксированы на границе Ирана и Ирака
Тегеран, 6 января, 2019, 19:07 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на ирано-иракской границе. Об этом 6 января сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
News.tj
Колебания земной коры.
По данным центра, подземный толчок произошёл в 13.42 по времени UTC (16.42 мск).
Эпицентр землетрясения находился в 136 километрах к северо-востоку от Багдада, столицы Ирака (население около 5,6 млн жителей) и в 87 километрах от иранского города Илам (население около 168 тысяч человек).
Очаг подземной стихии залегал на глубине 49 километров.
Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,4, которое произошло у берегов Индонезии.