Париж, 6 января, 2019, 18:09 — ИА Регнум. 6 января между коллективами «Кане-ан-Руссийон» и «Монако» на стадионе «Стад Гилберт Брутус» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось победой «монегасков».

(сс) flooy Футболист

В дебюте матча молодой вингер Мусса Силла открыл счет первым ударом в створ — 0:1.

Статистика матча («Кане-ан-Руссийон"/"Монако»)

Удары 6/7

Удары в створ ворот 2/3

Процент владения мячом 47%/53%

Стартовые составы команд на матч:

«Кане-ан-Руссийон»: Ферри, Махон, Ба, Целина, Вье, Карбоне, Кастаинг, Либохи, Пиотон, Белханж, Мансуй.

«Монако»: Бадиашиле, Баррека, Жемерсон, Серрано, Гомеш, Силла, Диоп, Грандсир, Бианконе, Налдо, Фаивр.

Желтые карточки: Бьянконе — 15, Баррека — 44, Серрано — 45, Ба — 81.

Красные карточки: Лопи — 18.

Голы: Силла 2 — 0:1.