«Реймс» без проблем одолел «Ланс»
Париж, 6 января, 2019, 18:08 — ИА Регнум. 6 января между коллективами «Реймс» и «Ланс» на стадионе «Огюст Делон» был разыгран матч 1/32 финала Кубка Франции сезона 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой команды из Лиги 1.
На 32-й минуте Реми Уден открыл счет — 1:0. Через 4 минуты 21-летний французский атакующий полузащитник Матье Кафаро удвоил преимущество ударом с пенальти — 2:0.
Статистика матча («Реймс"/"Ланс»)
Удары 7/10
Удары в створ ворот 4/5
Процент владения мячом 49%/51%
Поданные угловые 6/8
Стартовые составы команд на матч:
«Реймс»: Менди, Энгельс, Фоке, Абдельхамид, Мбемба, Шавалерен, Дингоме, Кафаро, Оджо, Уден, Н’Кломанде.
«Ланс»: Лека, Айдара, Ба, Меслуб, Кье, Сагнан, Кентозе, Жин-Тахрат, Беллегарде, Гомис, Чуилар.
Желтые карточки: Оджо — 22.
Голы: Уден 32 — 1:0, Кафаро (пен) 36 — 2:0.