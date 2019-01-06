Оренбург, 6 января, 2019, 17:43 — ИА Регнум. Бывший мэр Оренбурга Евгений Арапов выпущен из следственного изолятора, в котором находился с августа. Ленинский райсуд города изменил ему меру пресечения на домашний арест, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

(сс) succo Суд

Судьба экс-мэра была решена сегодня, 6 января. Следователи настаивали на продлении срока содержания под стражей. Но суд встал на сторону Арапова и удовлетворил просьбу его защиты об изменении меры пресечения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Арапов обвиняется в незаконном участии в предпринимательской деятельности и в получении взятки. Также органы СКР заподозрили его в воспрепятствовании законной предпринимательской или иной деятельности, с причинением крупного ущерба.

Арапов был задержан в августе. А затем депутаты горсовета отправили его в отставку. После проведённого конкурса новым мэром города стал Дмитрий Кулагин.