Кошалин, Польша, 6 января, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Хозяин помещения для квестов, где при пожаре погибли пять девушек, задержан правоохранительными органами в Польше. Об этом сообщил 6 января на брифинге главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик.

Арест

По словам Шимчика, сотрудниками полиции сразу же после произошедшей трагедии был принят ряд мер на установление лица, являющегося владельцем помещения для квестов. Выяснилось, что хозяин помещения — ранее несудимый житель Великопольского воеводства 28-ми лет. Он был задержан и доставлен для допроса в город Кошалин, где произошёл трагический инцидент.

Также сообщается, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в настоящее время проводятся проверки развлекательных заведений по всей стране. Моравецкий заявил о необходимости решительных действий по ликвидации развлекательных заведений, которые не пройдут проверку.

Премьер-министр отметил также, что запросил подробный отчёт о результатах проверок помещений для квестов.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о гибели пяти несовершеннолетних девушек в польском городе Кошалин 5 января в результате пожара, возникшего во время прохождения квеста в одном из закрытых помещений. К приезду пожарных огнём был охвачен весь этаж, где находилось помещение с закрытыми в нём девушками.

Погибшим было по 15 лет. Сегодня в городе Кошалин объявлен день траура. Причины возникновения пожара выясняются.