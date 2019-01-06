Лондон, 6 января, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Системы защиты от беспилотных летательных аппаратов были установлены в лондонских аэропортах «Гатвик» и «Хитроу». Об этом сообщает газета The Guardian.

bilaleldaou Аэропорт

Администрация аэропортов не назвала конкретных моделей систем защиты от беспилотников, но уточнила, что речь идёт о системах, которые используются военными.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря 2018 года лондонский аэропорт «Гатвик» был закрыт из-за того, что на территории аэродрома были замечены беспилотные летательные аппараты. Работа аэропорта была парализована более чем на сутки, от инцидента пострадало около 140 тысяч пассажиров.