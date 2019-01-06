Магнитогорск, Челябинская область, 6 января, 2019, 15:44 — ИА Регнум. В Магнитогорске жильцы пострадавшей 31 декабря при взрыве и обрушении многоэтажки просят полностью её расселить. С такой просьбой они обратились к президенту России Владимиру Путину, петиция опубликована на одном из интернет-ресурсов.

Mchs.gov.ru ЧС в Магнитогорске

Автор петиции живёт в этом доме уже более 30 лет. Здесь же проживает и его мать. По его словам, после взрыва пострадали не только подъезды с шестого по восьмой, но и другие. Жители обнаружили трещины на стыках плит и следы деформации балконов.

Автор добавляет, что люди, которые вернулись в свои квартиры после трагедии, не смогли долго там находиться. «Вероятно уже никто и никогда не сможет спокойно спать в оставшихся квартирах», — пишет житель дома.

«Это мнение всех жильцов дома 164 по пр. Карла Маркса. Просим пересмотреть решение о разделении дома и выделить равноценные квартиры для переселения. Сейчас квартиры в этом доме нельзя будет продать и за половину их реальной стоимости. И всем, кто не имеет возможности купить другое жильё, придётся раз за разом переживать те страшные минуты утра 31.12.2018», — заявляет автор петиции.

Петиция была размещена 3 января. К настоящему времени её подписали почти 3500 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, взрыв в седьмом подъезде многоэтажки и последующее обрушение погубили 39 человек. Шестеро из них оказались детьми и подростками. Ещё шестерых спасатели достали из-под завалов живыми, а 18 жильцам помогли уже в первые мгновения после обрушения.

Трагедия произошла 31 декабря в районе 6:00 по местному времени. Разбор завалов осложнялся угрозой дальнейшего обрушения. В частности, спасателей тревожила несущая стена восьмого подъезда. По этой причине спасательные работы продвигались медленно. При этом медлить было нельзя — на улице мороз достигал отметки ниже минус 25 градусов.

Власти уже приняли решение о сносе седьмого и восьмого подъездов. Ещё два (пятый и шестой) оставят, но отремонтируют. Подъезды с первого по четвёртый и с девятого по 12-й пока трогать не будут.

Впрочем, решение о судьбе остальных подъездов пока не окончательное. Их ещё будут обследовать технические специалисты. После этого власти примут конкретное решение.