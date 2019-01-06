Дамаск, 6 января, 2019, 15:39 — ИА Регнум. В средствах массовой информации появились некоторые подробности переговоров сирийских курдов с Дамаском и Москвой. Оказывается, что через несколько дней после объявления о выводе американских войск из Сирии курдский лидер отрядов Народных защитников (YPG) Сипан Хемо прибыл на российскую военную базу Хмеймим. Об этом сообщил новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Курдистана

После визита в Хмеймим Сипан Хемо отправился в Дамаск, чтобы сообщить сирийским властям, что курдские формирования готовы отказаться от контроля над сирийско-турецкой границей. Далее делегация курдов посетила Москву.

Курды предлагают передать контроль над сирийско-турецкой границей Дамаску, а на пограничных территориях хотели бы сохранить свое самоуправление. Они также соглашаются на перенос политического урегулирования и корректировки конституции страны на более поздние сроки.

Пока нет точной информации о пределах полномочий этой курдской автономии, а также согласны ли курды на полное расформирование своих вооруженных отрядов. Позиция Башара Асада по поводу курдских формирований известна: в Сирии не будет другой армии, кроме Сирийской арабской армии.

Следует заметить, что вопрос расформирования курдских отрядов Народных защитников будет ключевым вопросом переговоров и в Анкаре, на которые должны прибыть советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, специальный представитель США по Сирии Джеймс Джеффри и председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд.

ИА REGNUM ранее сообщало о ряде аспектов договоренностей США и Турции по Сирии.

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