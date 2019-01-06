Тюмень, 6 января, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, ещё один пострадал в результате столкновения двух легковых автомобилей в Тюменской области. Об этом 6 января сообщает пресс-служба ГУ ГИБДД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло около 11 часов утра по местному времени на 194-м километре автотрассы Курган — Тюмень. Столкнулись два легковых автомобиля —Toyota и Renault.

По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, выехав на полосу встречного движения, спровоцировал аварию. Сообщается, что водитель автомобиля Toyota ранее, в августе 2018 года был лишён водительских прав на срок 18 месяцев.

В ДТП погибли оба водителя легковых автомобилей, а также пассажиры Renault: пожилая женщина и ребёнок 12−14 лет. Ещё одна пассажирка Renault была госпитализирована с тяжёлыми травмами.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

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