Москва, 6 января, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Московский баскетбольный клуб ЦСКА одержал победу над рижской командой ВЭФ в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ, сообщает 6 января Spot 24.

Kapelle.nieuws.nl Баскетбол

Игра проходила в Москве и завершилась со счетом 92:66 (30:11, 20:23, 23:18, 19:14) в пользу ЦСКА. Самым результативными игроками у победившей стороны были признаны Михаил Кулагин и Джоэль Боломбой, набравшие по 14 очков каждый. У их соперников лучшим игроком стал Артус Аусейс, который набрал в матче 16 очков.

В следующем туре ВЭФ 13 января примет у себя польскую команду «Зелена Гура», а ЦСКА 14 ноября примет у себя клуб «Химки» из Подмосковья.

Отметим, ЦСКА находится на первом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, ВЭФ — на последней строчке.