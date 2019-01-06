Москва, 6 января, 2019, 13:03 — ИА Регнум. Грузовой беспилотный космический корабль «Прогресс МС-11» будет запущен к Международной космической станции (МКС) 28 марта 2019 года, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Roscosmos.ru Прогресс МС-11

По его словам, грузовой корабль «Прогресс МС-11» будет запущен к МКС с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Корабль доставит на станцию около 2 тонн полезной нагрузки.

Напомним, в августе 2018 года СМИ со ссылкой на источники на космодроме «Байконур» сообщили, что запуск корабля «Прогресс МС-11» запланирован на 7 февраля 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 декабря 2018 года источник в ракетно-космической отрасли сообщил СМИ, что запуск «Прогресс МС-11» состоится 28 марта 2019.

Тогда же источник отметил, что корабль будет запущен по сверхбыстрой схеме, при которой продолжительность полёта к МКС составляет 3 часа.