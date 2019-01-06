Тюмень, 6 января, 2019, 13:13 — ИА Регнум. Новогодняя неделя в Тюменской области прошла в тревоге. На дорогах — десятки пьяных водителей, «скорая» запаздывает к простывшим детям с температурой, петарды рвутся в руках школяров и выжигают балконы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Тюмень

Миллион к юбилею и скандальная отставка

Сегодня, 6 января 2019 года, поздравления с 45-летним юбилеем принимает губернатор Тюменской области Александр Моор. Приятно совпало, что накануне, 5 января, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении премий за достижения в области туризма 10 авторским коллективам, среди которых — создатели культурно-туристского кластера «Тобольск — духовная сила России», о котором печётся глава региона. Проект получит миллион рублей вознаграждения на развитие.

Неожиданно скандальным выдался уход на пенсию по достижению предельного возраста начальника Главного управления МЧС России по региону Юрия Алёхина, который верой и правдой служил Тюменской области восемь лет. Одно из интернет-изданий решило его проводить со спекуляциями и с «признаками заведомой лжи», как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области. Юрий Алёхин собирается защищать своё честное имя в суде. В опровержение инсинуаций в ведомстве заявляют, что от силовых структур каких-либо сведений о якобы незаконной деятельности руководителя тюменского МЧС не поступало. Контракт у Юрия Алёхина заканчивается 31 января 2019 года. В настоящее время он находится в отпуске.

Читайте в сюжете: Глава тюменского управления МЧС ушёл в отставку

«Скорая» не поспевает

Новогодние дни выдались горячими у сотрудников службы скорой помощи в Тюмени. В столице региона отмечается подъём заболеваемостью острыми респираторными заболеваниями. Жители Тюмени жалуются в социальных сетях и местным СМИ на проблематичность дозвониться в экстренную медицинскую службу.

По информации руководителя пресс-службы департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной, в первые дни нового года в Тюмени в 4,5 раза увеличилось количество обращений на станцию скорой помощи по поводу высокой температуры. В приемное отделение первой областной клинической больницы обратилось с симптомами ОРВИ в три раза больше детей, чем в будние дни. Но при этом эпидпорог ещё не преодолён.

Причиной всплеска простудной заболеваемости стала тёплая для тюменских зим погода и посещение детьми массовых мероприятий, отмечают специалисты.

Принимаются необходимые меры — увеличено количество ночных бригад скорой помощи, время работы дежурных врачей в поликлиниках продлено до 20:00, врачебный состав увеличен в два раза.

Травмы от петард, смерть на батуте

Тюменская полиция в первый день наступившего 2019 года обратилась к жителям города с просьбой в период новогодних и рождественских каникул соблюдать меры безопасности при использовании пиротехнических изделий.

Лишь 1 января 2019 года во время запуска фейерверков зафиксировано два факта возгорания балконов жилых домов по пр. Шаимский и ул. Б.Житкова. Кроме того, от неправильного запуска петарды пострадал 12-летний подросток — он получил ожоги глаз и лишился пальца на правой кисти.

Вечером 5 января в батутном парке «Атмосфера» ТРЦ «Тюмень Сити-Молл» погибла 16-летняя девушка. Она приехала в Тюмень в гости из города Карабаш Челябинской области, сообщает подробности портал 72.RU.

«Мы стали прыгать, всё было нормально. Потом она решила сделать кувырок, я в это время с ней была. И я увидела, как она упала. Она сразу посинела, губы стали синие», — сообщает двоюродная сестра погибшей.

По словам пресс-секретаря департамента здравоохранения Тюменской области Александры Малыгиной, вызов из «Атмосферы» в скорую помощь поступил в 19:07 по местному времени от администратора. Бригада медиков прибыла на место происшествия через 13 минут.

«Борьба за жизнь ребёнка длилась более часа. Медики сделали все возможное, но, к сожалению, спасти пациентку не удалось», — сообщила Александра Малыгина.

В СУ СКР по Тюменской области обещали прокомментировать происшествие чуть позже.

Десятки пьяных водителей

В первые дни 2019 года госавтоинспекторами был задержан 71 нетрезвый водитель за рулём. Большинство пьяных автомобилистов поймали в Тюмени, Тобольске, Голышмановском и Омутинском районах. А 4 января был открыт счёт ДТП со смертельным исходом. Трагедия случилась вечером на 117-м километре трассы Тюмень — Курган в результате столкновения грузовика Scania с полуприцепом и легкового автомобиля Renault. Предварительно установлено, что Scania выехала на полосу встречного движения. Водитель Renault скончался от травм в больнице. Пассажир легкового автомобиля получил ушибы.

В целом за первые пять дней января на дорогах произошло 23 аварии, в которых один человек погиб, 39 получили различные ранения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Тюменской области.