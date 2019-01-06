Амстердам, 6 января, 2019, 12:54 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Бешикташ» намерен в ближайшее время подписать соглашение с защитником голландской команды ПСВ Николя Изима-Миреном, сообщает 6 января Fox Sport.

Fc-zenit.ru Николя Изима-Мирен

Согласно данным источника, сам 27-летний футболист уже направился в Стамбул, где он намеревается провести переговоры с руководством турецкого клуба о своем переходе.

Также сообщается, что «Бешикташ» арендует Изима-Мирена у ПСВ до окончания нынешнего сезона с опцией возможности выкупа футболиста по его окончании.

Напомним, Николя Изима-Мирен перешел в ПСВ в 2014 году, сыграл за клуб 130 матчей и трижды за это время становился в составе команды чемпионом Голландии.