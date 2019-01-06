Донецк, 6 января, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Четырежды за минувшие сутки был нарушен режим прекращения огня украинскими боевиками. Об этом 6 января сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По территории ДНР, в нарушение всех достигнутых ранее договорённостей по перемирию, вёлся огонь из гранатомётов, крупнокалиберного стрелкового оружия, снайперского оружия и стрелкового оружия.

Общее количество применённых СБУ боеприпасов составило 32 единицы.

В зоне обстрела со стороны украинских военнослужащих оказались населённые пункты Васильевка, Жабичево, Саханка.

Жертв и пострадавших среди военнослужащих и мирного населения ДНР не зафиксировано. О повреждениях и разрушениях объектов гражданской инфраструктуры не сообщалось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 декабря 2018 года на территории ДНР с 01:01 мск вступило в силу обязательство по прекращению огня в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Однако режим перемирия был тут же нарушен военнослужащими Украины: уже 30 декабря по территории ДНР боевиками ВСУ было выпущено 175 боеприпасов. Украинская сторона не стала соблюдать «рождественское» перемирие, как не соблюдала до этого «школьное», заключённое контактной группой в Минске в связи с началом учебного года и «хлебное», заключённое в связи со сбором урожая.