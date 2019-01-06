Казань, 6 января, 2019, 12:27 — ИА Регнум. Иранский форвард казанского футбольного клуба «Рубин» Сердар Амзун намеревается перейти в иранскую команду «Трактор Сази», сообщает 6 января Tasnim News Agency.

Tasnim News Agency Сердар Азмун

По данным агентства, 24-летний нападающий, находящийся в настоящее время в расположении национальной сборной Ирана, перейдет в свой новый клуб сразу по окончании розыгрыша Кубка Азии.

Текущий контракт Амзуна с «Рубином» рассчитан до 2020 года, футболистом также интересуется ряд европейских команд из Англии, Германии и Италии.

Отметим, в текущем чемпионате Сердар Амзун сыграл за «Рубин» в 14 матчах и отметился в них четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.