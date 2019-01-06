Исламабад, 6 января, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бин Зайед Аль-Нахиян планирует в ближайшие дни посетить Пакистан для переговоров об экономической помощи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, ОАЭ планируют выделить Пакистану кредит на сумму 6,2 миллиарда долларов. Первая часть кредита, 3 миллиарда долларов, будет размещена на счетах Государственного банка Пакистана (центробанк), другая — 3,2 миллиарда долларов — будет выделена в виде поставок нефтепродуктов в рассрочку.

Напомним, что по похожей схеме действует Саудовская Аравия. В рамках договорённостей с Пакистаном, Эр-Рияд выделил 3 миллиарда долларов кредита наличными, а также 3 миллиарда рассрочкой за поставки нефтепродуктов.