Нью-Дели, 6 января, 2019, 18:05 — ИА Регнум. Официальный представитель «Самаджвади парти» («Социалистическая партия» или СП) Раджендра Чаудхури заявил о том, что индийские социалисты и партия неприкасаемых «Бахуджан самадж парти» («Партия большинства народа» или БСП) сформировали коалицию для участия во всеобщих парламентских выборах 2019 года. Об этом 5 января сообщило индийское новостное издание «Патрика».

Флаг Индии

Отвечая на вопросы журналистов, Раджендра Чаудхури подчеркнул, что лидеры двух партий официально объявят о создании коалиции позже в январе текущего года. По словам официального представителя «Социалистической партии», детали коалиционного соглашения ещё предстоит выработать, однако «Самаджвади парти» и «Бахуджан самадж парти» достигли «принципиального согласия» о формировании альянса для участия в грядущих парламентских выборах. Раджендра Чаудхури также отметил, что на данный момент переговоры о создании коалиции ведутся и с другими оппозиционными партиями.

Всеобщие парламентские выборы пройдут в Индии весной 2019 года. Густонаселенный штат Уттар-Прадеш, где позиции указанных партий традиционно сильны, обладает наиболее многочисленным представительством в нижней палате парламента Индии. Число депутатов от данного штата равняется 80.