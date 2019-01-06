Нью-Дели, 6 января, 2019, 17:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди дал старт новым проектам развития на сумму более 647,25 миллионов долларов в штате Орисса. По сообщению индийского новостного издания «Адж так», с соответствующим заявлением глава правительства Индии выступил на митинге в городе Барипада, штат Орисса, 5 января.

Kremlin.ru Премьер министр Индии Наренда Моди

В своей речи Нарендра Моди назвал новый пакет инвестиций в инфраструктуру штата «новогодним подарком» жителям Ориссы. Премьер-министр выразил надежду на то, что новый 2019 год «направит регион на путь стремительного развития». Он также сообщил, что из выделенных центральным правительством средств будут профинансированы проекты в сферах развития туризма и сообщения в штате. Особое внимание будет уделено совершенствованию транспортной сети, в том числе железных дорог и автомагистралей, а также системы транспортировки нефтепродуктов и газа.

Данный визит стал второй поездкой премьер-министра Индии в штат Орисса за последние две недели. Ранее, 24 декабря 2018 года, Нарендра Моди выступил на митинге правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в городе Кхурда, а также дал старт нескольким крупным инфраструктурным проектам в столице штата Бхубанешваре. Общая стоимость указанных проектов превышает 2 миллиарда долларов.

Данный визит премьер-министра представляет особенную важность в контексте повышения популярности «Индийской народной партии». Напомним, что весной 2019 года состоятся всеобщие парламентские выборы, а также выборы в законодательное собрание Ориссы.