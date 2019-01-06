Дакка, 6 января, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) установило пять систем водоснабжения в лагере для беженцев рохинджа в Бангладеш. Об этом сообщило бангладешское новостное издание «Протхом ало».

DFID Палаточный горожок беженцев рохинджа

Представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мюррей Уилсон отметил, что усовершенствованные системы водоснабжения питаются солнечной энергией, что снизит затраты на их обслуживание. Предварительное хлорирование воды позволит снизить риск её загрязнения или заражения, минимизировав вероятность распространения заболеваний в густонаселённых лагерях для беженцев. На осуществление данного масштабного проекта ушло 6 месяцев. По расчётам УВКБ, системы водоснабжения позволяют обеспечить каждого беженца в лагерях Кутупалонг-Балукхали 20 литрами чистой воды для питья и приготовления пищи ежедневно.

Обеспечение беженцев рохинджа питьевой воды является одной из наиболее острых проблем, стоящих перед правительством Бангладеш. В течение текущего года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев планирует построить ещё девять новых систем водоснабжения. Стоимость проекта оценивается в 10 миллионов долларов.