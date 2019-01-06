Нью-Дели, 6 января, 2019, 20:19 — ИА Регнум. Представители центрального правительства Индии сообщили, что в штате Джамму и Кашмир было завершено 13 проектов по развитию, а также дополнительно выделено на развитие штата 663 млрд. рупий (641 млрд. рублей).

kumarfotographer Ладакх столица штата Джамму и Кашмир

Стоит отметить, что в настоящее время 44 проекта по развитию до сих пор находятся на стадии реализации.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», реализованные проекты касаются сферы транспорта, образования, здравоохранения, энергетической безопасности, возобновляемой энергии, туризма и водных ресурсов.

Напомним, что в плане по развитию региона 2015 года премьер-министр Индии НарендраМоди обозначил 63 ключевых проекта.

Особо выделяется проект дороги, соединяющий города Джамму, Акхнур и Пунч, строительство туннеля на перевале Зоджи-Ла, а также строительство двух всеиндийских институтов медицинской науки.