Копенгаген, 6 января, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Датский полузащитник лондонского футбольного клуба «Тоттенхэм Спур» Кристиан Эриксен признан у себя на родине лучшим футболистом 2018 года, сообщает 6 января пресс-служба датской футбольной федерации.

Дмитрий Голубович Кристиан Эриксен

Данная награда стала для Эриксена четвертой за его игровую карьеру.

Отметим, что для того чтобы определить лучшего футболиста Дании ежегодно проводится голосование среди датских тренеров.

Напомним, в прошлом сезоне Кристиан Эриксен сыграл за «Тоттенхэм» 48 матчей и отметился в них 14 голами. Сборная Дании, в составе которой хавбек выступал на футбольном ЧМ-2018 в России, дошла до 1/8 финала, что является для нее очень хорошим результатом.