Лос-Анджелес, США, 6 января, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Хоккеисты «Лос-Анджелес Кингз» разгромили всухую команду «Эдмонтон Ойлерз» в мачте регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 6 января «Матч ТВ».

Lisa Gansky «Лос-Анджелес Кингз»

Игра проходила на льду «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе и закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Шайбы в составе победителей на счету Кайла Клиффорда (4-я минута), Тайлера Тоффоли (10-я), Джеффа Картера (14-я) и Анже Копитара (51-я). Российский форвард «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук отметился в матче результативной передачей, а первой звездой матча был признан партнер Ковальчука по клубу, вратарь Джонатан Куик, отразивший 16 из 16 шайб, брошенных по его воротам.

Отметим, что «Лос-Анджелес» находится на последнем, 15-м месте в западной конференции НХЛ с 35 очками, «Эдмонтон» там же на 11-й строчке с 41 очком.

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