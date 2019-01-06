Кабул, 6 января, 2019, 10:08 — ИА Регнум. В столице Афганистана прогремел мощный взрыв. Об этом, как передает Tolo News, сообщил представитель министерства внутренних дел страны Наджиб Даниш.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По его словам, взрывное устройство сработало возле полицейского автомобиля. По последним данным, в результате инцидента пострадали трое сотрудников полиции.

«Пострадавшие (полицейские) находятся в стабильном состоянии», — сказал Даниш.

В настоящее время на месте взрыва работают сотрудники специальных служб.

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