Окленд, Новая Зеландия, 6 января, 2019, 10:10 — ИА Регнум. Канадская теннисистка Эжени Бушар и представительница США Софья Кенин стали победительницами в парном разряде теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия), сообщает 6 января Сhampionat.com.

robbiesaurus Софья Кенин

В финальном матче спортсменки победили теннисный дуэт в составе Пэйдж Мари Хуриган из Новой Зеландии и Тэйлор Таунсенд из США со счетом 1:6, 6:1, (10:7).

Для победы Бушар с Кенин потребовался 1 час 1 минута. За это время победительницы дважды подали навылет, трижды ошиблись при подаче и смогли реализовать 4 из 9 возможных брейк-пойнтов. Их оппонентки за это же время один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали все 4 из возможных 4 брейк-пойнтов.

Отметим, призовой фонд турнира составляет 250 тысяч долларов, он закончится 6 января.