Москва, 6 января, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Территориальный коэффициент в полисах ОСАГО может быть отменен уже к 2020 году. Об этом сообщил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу (ЦФО) Кирилл Табаков в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM ОСАГО

«Этот вопрос прорабатывается, — сказал он. — Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 г.»

Табаков отметил, что в настоящее время жителям одного из поселков в Свердловской области полис обходится в среднем в 3,6 тыс. рублей, а другие водители, проживающие всего в нескольких километрах от этого поселка, но в другой области, платят в среднем уже 1,98 тыс. рублей.

По его словам, коэффициент мощности в полисе ОСАГО также в скором времени может быть изменен.

«Здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году», — сказал Табаков.

Он напомнил, что в настоящее время при мощности транспортного средства более 150 лошадиных сил (л.с.) тариф страховки увеличивается на 60%, а при мощности от 120 л.с. — на 40%. По его словам, мощность самых распространенных автомобилей, для которых всё ещё действует повышающий тариф, составляет от 71 до 100 л.с.

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