Гуанчжоу, Китай, 6 января, 2019, 09:46 — ИА Регнум. Китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» выкупит бразильского хавбека Паулинью у испанской команды «Барселона», сообщает 6 января La Vanguardia.

Granada Паулиньо

По информации издания, сумма прописанной в договоре между двумя футбольными клубами сделки составит 50 млн евро. 30-летний футболист арендован китайской командой летом 2018 года.

Отметим, Паульниью перешел в «Гуанчжоу» в 2017 году за 40 млн евро, затем был на год возвращен в «Барселону», а летом 2018 года снова вернулся в «Гуанчжоу» на правах аренды за 50 млн евро.