Лондон, 6 января, 2019, 09:03 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Челси» Эден Азар поделился своим мнением об испанском защитнике клуба Сеске Фабергасе после матча 1/32 финала Кубка Англии с «Ноттингемом», его слова 6 января приводит Goal.

Aleksandr Osipov Фабрегас Сеск

Как рассказал Азар, он считает, что ему повезло играть вместе с Фабергасом в «Челси» в прошедшие пять лет и напомнил, что в первый год прихода испанца в «Челси» команда одержала победу в английской Премьер лиге (АПЛ) и в Кубке футбольной лиги.

«Сеск хорош как на поле, так и за его пределами», — заявил форвард «Челси» и добавил, что считает Фабергаса также хорошим другом. Также, по мнению Азара, Фабрегас уже немного стар, но при этом все ещё находится в хорошей спортивной форме.

Ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что матч /132 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Ноттингем» может стать последним для Фабергаса в составе лондонского клуба.