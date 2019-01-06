Бостон, США, 6 января, 2019, 07:59 — ИА Регнум. Хоккеисты «Бостон Брюинз» одержали победу над командой «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Zuzana Cizikova Хоккей

Встреча проходила в Бостоне и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей шайбы забросили Крис Вагнер (на 11-й минуте) и Дэвид Бэкес (на 22-й минуте). Гости же смогли только отыграть одну шайбу под самый занавес встречи, это сделал Расмус Ристолайнен (на 58-й минуте).

По итогам игры «Бостон» с 42 очками находится на пятом месте восточной конференции, «Баффало» там же с 50 очками на шестом.

Отметим, это четвертая подряд победа для «Бостона».