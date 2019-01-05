Москва, 5 января, 2019, 23:18 — ИА Регнум. 8 января 2019 г. на Троекуровском кладбище в Москве будет похоронен народный артист России Иван Бортник. Об этом «Агентству Москва» сообщила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

Цитата из т/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 179. СССР Иван Бортник

«И.Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище, — сообщила И.Апексимова. — Похороны (актера) пройдут 8 января».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 января в Москве на 80-м году жизни умер народный артист России Иван Бортник.

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