Париж, 5 января, 2019, 23:04 — ИА Регнум. Во Франции в акциях «желтых жилетов» участвуют около 50 тыс. человек. Об этом, как передает BFM TV, заявил министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

Thomas Bresson «Жёлтые жилеты»

«Протесты «желтых жилетов» собрали около 50 тыс. человек в эту субботу (5 января) по всей стране», — сказал он.

Кастанер напомнил, что в прошлую субботу в стране в акциях «желтых жилетов» принимали участие 32 тыс. человек.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 5 января 2019 г. во Франции проходит очередная акция протеста «жёлтых жилетов». Участники мероприятий выступают против политики президента страны Эммануэля Макрона и его правительства.

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