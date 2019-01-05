Лыжник Холунд извинился за грубые слова в отношении российских спортсменов
Осло, 5 января, 2019, 22:51 — ИА Регнум. Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд на странице в соцсети Instagram извинился перед российскими лыжниками за неуместный комментарий в СМИ.
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Ханс Кристер Холунд
«Извиняюсь перед российской сборной за неподобающий комментарий в СМИ после гонки, — написал Холунд. — Он получился искажённым».
Ранее издание Dagbladet сообщило, что тактикой выступления российских лыжников во время масс-старта на шестом этапе «Тур де Ски» возмутился спортсмен из Норвегии Ханс Кристер Холунд.
По его мнению, «они тупые, как пробка».
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