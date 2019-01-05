Красногорск, 5 января, 2019, 21:24 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя правительства Московской области Алексей Кузнецов, который 3 января был экстрадирован из Франции в Россию, во время допроса не признал вину в мошенничестве. Об этом говорится в субботу, 5 января, в сообщении Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

За решёткой

«Своей вины он (Алексей Кузнецов) не признал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экс-министр финансов Московской области и его защитники попросили следствие дать время на ознакомление с материалами обвинения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-заместитель председателя правительства Московской области Алексей Кузнецов подозревается в мошенничестве, а также растрате госсредств.

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