Магнитогорск, Челябинская область, 5 января, 2019, 19:53 — ИА Регнум. Пострадавшие и семьи погибших при обрушении в Магнитогорске части многоэтажки получат в общей сложности порядка 128 млн рублей. Примерно половина этой суммы пойдёт из федерального бюджета, остальные выплаты будут произведены из средств Челябинской области.

Mchs.gov.ru ЧС в Магнитогорске

Ранее губернатор Борис Дубровский утвердил размеры выплат. По информации его пресс-службы, на середину дня 5 января было выплачено уже 27 млн рублей. Это 43% от запланированной суммы.

Кроме того, как ранее сообщало ИА REGNUM, выплаты будут произведены и из резервного фонда правительства России. Такое распоряжение подписал Дмитрий Медведев. МЧС получит на эти цели 65 140 тыс. рублей. Данные средства будут переданы правительству региона в виде межбюджетных трансфертов.

Напомним, семьи погибших получат из обоих бюджетов по миллиону рублей. Также компенсируют расходы на погребение. Кроме того, выплаты предусмотрены гражданам, получившим средний, тяжкий или лёгкий вред здоровью. Деньги получат и те жильцы многоэтажки, которые лишились своего имущества.

Трагедия в Магнитогорске произошла ранним утром 31 декабря. Из-за взрыва обрушился седьмой подъезд десятиэтажки. Погибли 39 человек.