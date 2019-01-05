Калининград, 5 января, 2019, 19:26 — ИА Регнум. Крупный пожар на рынке «Сельма» в Калининграде, расположенном на улице генерала Челнокова, 11, локализован пожарно-спасательными службами. Об этом сообщает 5 января пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Возгорание произошло в торговом павильоне с одеждой. Площадь пожара составила 600 кв. метров. На месте работают несколько пожарных расчётов. Из торгово-развлекательного центра «Экватор», находящегося поблизости от торговых рядов, были эвакуированы посетители.

Сообщается, что сгорели два торговых ряда. Пострадавших в результате пожара нет. Угроза близлежащим зданиям отсутствует.

По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание в электросети, спровоцированное включением обогревателя или чайника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации крупного пожара на рынке в Пятигорске Ставропольского края. Площадь возгорания составила 960 кв. метров. Пострадавших в результате происшествия нет.