Калуга, 5 января, 2019, 18:54 — ИА Регнум. Трагически оборвалась жизнь 57-летнего жителя Калуги на станции Воскресенск Рязанского направления и большого кольца Московской железной дороги, который 3 января 2019 года в 19 часов 10 минут попал под колеса пассажирского поезда сообщением Кисловодск-Москва. Об этом 5 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

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По данным ведомства, находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся поездом. От полученных травм калужанин скончался на месте происшествия.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 декабря 2018 года в Калужской области на 117-м км перегона Шемякино — Малоярославец экспрессом Москва — Калуга была травмирована молодая женщина. 20-летняя жительница города Малоярославец шла вдоль железнодорожного полотна в наушниках и слушала плеер. Травмированная девушка была доставлена в центральную районную больницу Малоярославца.

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