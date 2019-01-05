Олимпия, США, 5 января, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Сенатор штата Вашингтон Джейми Педерсен сообщил, что вынесет на рассмотрение в законодательном собрании штата вопрос о легализации компостирования человеческих останков. Об этом сообщает NBC News.

Photos.nationalservice.gov Американские флаги на кладбище

Компостирование представляет собой способ обезвреживания бытовых и сельскохозяйственных отходов путём разложения органических веществ микроорганизмами. При компостировании погибает большинство патогенных микроорганизмов.

Джейми Педерсен утверждает, что этот способ можно использовать и для утилизации человеческих останков. Сенатор считает, что это решение обосновано не только с точки зрения экологии, но и по экономическим соображениям, так как проведение такой процедуры обойдётся дешевле, чем захоронение.

Предполагается, что останки, обработанные таким образом, смогут возвращаться родственникам усопшего для захоронения или использоваться в качестве удобрения.

Отметим, сейчас в США легализованы только кремация и захоронение человеческих останков.