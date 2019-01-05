Дортмунд, Германия, 5 января, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Хавбек дортмундского футбольного клуба «Боруссия» Марко Ройс стал лучшим игроком сборной германии по футболу в 2018 году, сообщает 5 января официальный сайт Немецкого футбольного союза.

(сс) Olaf Kozany Марко Ройс

29-летний футболист удостоился этого звания по итогам голосования болельщиков. Кандидатура Марко Ройса набрал 33,9% голосов, за него проголосовало 89 928 человек. На втором месте в голосовании защитник команды «Бавария» Джошуа Киммих, за которого проголосовало 31% участвовавших в голосовании. На третьем — полузащитник лондонского клуба «Манчестер Сити» Лерой Сане.

Отметим, в текущем сезоне марко Ройс сыграл за «Боруссию» 24 матча, в которых забил 14 мячей и сделал девять результативных передач.