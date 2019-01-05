Мюнхен, Германия, 5 января, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Французский защитник немецкой команды «Штутгарт» Бенжамен Павар близок к переходу в команду «Бавария», сообщает 5 января L'Equipe.

Кирилл Венедиктов soccer.ru Бенжамен Павар

По данным издания, трансфер Павара может быть согласован в ближайшее время и его сумма составит 35 млн евро. Однако, как пишет L'Equipe, при этом есть вероятность того, что Павар будет отдан «Баварией» обратно в аренду «Штутгарту» до конца текущего сезона.

Отметим, в текущем сезоне Павар провел 14 матчей за клуб. «Штутгарт» в настоящее время занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Германии, «Бавария» находится на второй позиции.