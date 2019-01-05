Нью-Дели, 5 января, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Семь человек погибли, одиннадцать получили травмы в результате падения в ущелье школьного автобуса в штате Химачал-Прадеш на севере Индии. Об этом 5 января сообщает издание Hindustan Times.

(сс) Dylan Collette Автобус

ДТП произошло около 08:30 по местному времени в округе Сирмур, в районе города Санграх. В результате аварии погибли водитель автобуса и шестеро детей. Ещё одиннадцать человек получили травмы различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на опасном участке автодороги. Также сообщается, что в месте падения автобуса отсутствовало заграждение.

Спасательная операция на месте аварии продолжается.

Стоит отметить, что автодороги в Индии считаются одними из самых опасных в мире. Зднсь нередки случаи ДТП, которые становятся причиной гибели людей. Так ИА REGNUM сообщало о гибели восьми человек в результате массового ДТП в Индии с участием 50 автомашин.